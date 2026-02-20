Najveći nosač aviona na svetu USS Džerald R. Ford ušao u Sredozemno more

TEL AVIV – Najveći nosač aviona na svetu američki USS Džerald R.

Ford ušao je u Sredozemno more, pokazuju podaci sa sistema za praćenje pomorskog saobraćaja. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prošle nedelje je naredio da se udarna grupa nosača aviona uputi ka Bliskom istoku, dok razmatra mogućnost preduzimanja vojne akcije protiv Irana, prenosi Tajms of Izrael. Internet stranice za praćenje brodova pokazuju da razarač USS Mejhen, klase „Arli Berk“, koji je deo udarne grupe nosača aviona „USS Džerald R. Ford“,