Novo poskupljenje goriva - evo koliko ćemo plaćati narednih sedam dana

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.

Litar evrodizela će do petka, 27. februara na pumpama koštati maksimalno 198 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 179 dinara za litar. Maksimalna cena litra evrodizela u proteklih nedelju dana iznosila je 196 dinara, a benzina evropremijum BMB 95 bila je 177 dinara. Nove cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviće 27. februara 2026. godine.