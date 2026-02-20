Novo poskupljenje goriva - evo koliko ćemo plaćati narednih sedam dana

InfoKG pre 5 sati  |  InfoKG
Novo poskupljenje goriva - evo koliko ćemo plaćati narednih sedam dana

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.

Litar evrodizela će do petka, 27. februara na pumpama koštati maksimalno 198 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 179 dinara za litar. Maksimalna cena litra evrodizela u proteklih nedelju dana iznosila je 196 dinara, a benzina evropremijum BMB 95 bila je 177 dinara. Nove cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviće 27. februara 2026. godine.
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

Dizel i benzin do 27. februara skuplji za po dva dinara po litru

Dizel i benzin do 27. februara skuplji za po dva dinara po litru

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Gorivo skuplje za dva dinara!

Gorivo skuplje za dva dinara!

Glas Zaječara pre 4 sati
Dizel i benzin skuplji za po dva dinara

Dizel i benzin skuplji za po dva dinara

Vranje news pre 5 sati
Dizel i benzin do 27. februara skuplji za po dva dinara po litru

Dizel i benzin do 27. februara skuplji za po dva dinara po litru

Forbes pre 6 sati
Dizel i benzin poskupeli: Ovo su nove cene goriva

Dizel i benzin poskupeli: Ovo su nove cene goriva

OK radio pre 6 sati
Cene goriva više za dva dinara

Cene goriva više za dva dinara

RTK pre 6 sati
Objavljene nove cene goriva, poskupela oba derivata

Objavljene nove cene goriva, poskupela oba derivata

Morava info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

nove cene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

Sindikati GSP Beograd: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP Beograd: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Danas pre 37 minuta
Manji rast privrede u SAD posledica Trampove imigracione politike i straha poslodavaca od veštačke inteligencije

Manji rast privrede u SAD posledica Trampove imigracione politike i straha poslodavaca od veštačke inteligencije

Danas pre 17 minuta
OFAK produžio licencu NIS-u do 20. marta

OFAK produžio licencu NIS-u do 20. marta

Danas pre 2 minuta
„Ovaj sastanak će još više podići ljude“: U ponedeljak možda na barikade izađu i poljoprivrednici koji dosad nisu blokirali…

„Ovaj sastanak će još više podići ljude“: U ponedeljak možda na barikade izađu i poljoprivrednici koji dosad nisu blokirali puteve

Danas pre 32 minuta
Mićović o prekidu isporuke nafte iz Rusije: Može li JANAF Mađarskoj da kompenzuje Družbu, i da li će porasti cene goriva u…

Mićović o prekidu isporuke nafte iz Rusije: Može li JANAF Mađarskoj da kompenzuje Družbu, i da li će porasti cene goriva u Srbiji? (VIDEO)

Insajder pre 12 minuta