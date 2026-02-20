AMSS: „Tokom dana pojačan intenzitet saobraćaja, kiša i sneg će otežavati vožnju“

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim frekventnim putnim pravcima, posebno na izlazima iz većih gradova i na putevima ka planinskim centrima.

Vožnja tokom dana može biti usporena i otežana zbog padavina a u popodnevnim satima doći će do dodatnog zahlađenja, što će usloviti prelazak kiše u susnežicu i sneg. Vetar može dodatno usporavati vožnju, posebno na mostovima, nadvožnjacima i na otvorenim deonicama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na prelazima Kelebija i Batrovci čekaju oko sat.