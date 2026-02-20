Bivši južnokorejski predsednik se izvinio građanima zbog "bola i patnje" usled ratnog stanja

Bivši predsednik Južne Koreje Jun Suk Jeol izvinio se građanima zbog, kako je naveo, "bola i patnje" izazvanih njegovim dekretom o ratnom stanju iz 2024. godine, nakon što je osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

"Duboko se izvinjavam narodu što sam vas naterao da iskusite mnogo bola i patnje zbog mojih propusta", naveo je Jun u saopštenju, braneći svoju odluku o proglašenju ratnog stanja, preneo je Jonhap. Centralni okružni sud u Seulu osudio je juče Juna na doživotnu robiju, proglasivši ga krivim za vođenje pobune kroz dekret koji je iznenada doneo 3. decembra 2024. godine. Presuda je izrečena 14 meseci nakon proglašenja ratnog stanja.