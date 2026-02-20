Hitna pomoć: Tokom noći udesi u Borči i na Pančevačkom mostu, najmanje jedna osoba povređena

Hitna pomoć: Tokom noći udesi u Borči i na Pančevačkom mostu, najmanje jedna osoba povređena

U Borči i na Pančevačkom mostu dogodile su se saobraćajne nezgode, a u njima je povređena najmanje jedna osoba, saopštila je jutros beogradska služba Hitne pomoći.

Udes u Borči se desio sinoć oko 19 časova, lakše povrede je zadobila četrdesetogodišnja žena koja je prevezena u Urgentni centar, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS). Na Pančevačkom mostu se jutros oko pet časova desio udes, ali još uvek nema informacija o broju povređenih i težini povreda. Dežurne lekarske ekipe su intervenisale 122 puta, a od toga je 16 intervencija bilo na javnim mestima. Građani su često pozivali službu Hitne pomoći zbog teškoća sa
