MUP: Pronađeno više od 400 kilograma duvana u Golubincima, budžet oštećen za skoro pet miliona dinara

Tokom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi M. B. (51) u mestu Golubinci policija je pronašla oko 370 kilograma duvana u listu, 57,07 kilograma rezanog duvana, kao i nož za rezanje duvana, a procenjena vrednost štete po budžet Srbije je oko 4.827.110 dinara, saopštio je danas MUP.

Kako je saopšteno, protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe. Akciju su izveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi.
