Iran ozbiljno shvatio Trampove pretnje: Predlog sporazuma u naredna dva do tri dana šaljemo u Vašington

Kurir pre 28 minuta  |  Agencije
Iran ozbiljno shvatio Trampove pretnje: Predlog sporazuma u naredna dva do tri dana šaljemo u Vašington
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao u televizijskom intervjuu da Iran planira da finalizuje predlog sporazuma "narednih dva do tri dana" i da ga pošalje u Vašington. "Ne mislim da za to treba dugo, za nedelju dana ili tako nešto možemo početi prave ozbiljne pregovore o tome šta sledi i doćči do zaključka", rekao je Aragči. Tenzije između dugogodišnjih neprijatelja pojačale su se kako Trampova administracija traži ustupke od Irana i od kako su SAD
