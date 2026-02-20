Lester se žalio zbog oduzimanja bodova: Zbog kršenja finansijskih pravila žestoko kažnjeni, žalba će biti rešena po hitnom postupku!

Kurir pre 26 minuta
Fudbalski klub Lester žalio se na odluku Engleske fudbalske lige da im se oduzme šest bodova zbog kršenja finansijskih pravila, preneli su danas britanski mediji.

Lesteru je kazna izrečena ranije ovog meseca zbog čega je taj tim pao na 20. mesto na tabeli Čempionšipa. Dva uzastopna poraza od tada gurnula su Lester među poslednja tri na tabeli i sada ga dva boda deli od bezbedne zone. Premijer liga je u maju optužila Lester zbog kršenja pravila o profitu i održivosti (PRS) u tri godine, do sezone 2023/24. Iz Premijer liga je saopšteno i da će tražiti da se žalba reši po hitnom postupku, pre kraja sezone. Beta
