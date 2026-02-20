Pomračenje Uroša Plavšića u Nišu! Završio je svoje? Navijači Crvene zvezde se krste nakon poteza srpskog reprezentativca!

Kurir pre 1 sat
Pomračenje Uroša Plavšića u Nišu! Završio je svoje? Navijači Crvene zvezde se krste nakon poteza srpskog reprezentativca!…

Košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić konačno je dobio šansu da pokaže šta zna na ovogodišnjem Kupu Radivoja Koraća u Nišu.

Posle solidne partije protiv Igokee, gde je na teren kročio prvi put od novembra 2025. godine, Plavšić je imao i dobru "rolu" u četvrtfinalu naspram Borca iz Čačka, ali onda se desio Spartak... Plavšić je sredinom treće deonice zamenio Ebuku Izundua i za tri minuta košarke je napravio dva faula u napadu, uzastopna, imao nelogičnu reakciju i praktično poklonio dva poena Spartaku posle silazne putanje, da bi ga nakon toga Henlan prvo zaobišao kao da ne postoji na
