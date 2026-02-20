Prelevmani na mleko u prahu ponovo na snazi: Šta to znači za uvoznike, a šta za mlekare - sve o novim pravilima igre na srpskom tržištu

Kurir pre 4 sati
Prelevmani na mleko u prahu ponovo na snazi: Šta to znači za uvoznike, a šta za mlekare - sve o novim pravilima igre na…

Posle protesta i razgovora sa više od 100 udruženja poljoprivrednika, Ministarstvo poljoprivrede donelo je odluku da ponovo uvede prelevmane na mleko u prahu.

Ova mera predstavlja direktan odgovor na ozbiljne poremećaje na tržištu koji su doveli u pitanje opstanak domaćih stočara. Prelevmani su posebna vrsta zaštitne takse koju država propisuje na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda. Njihova svrha je da pokriju razliku između niže cene uvozne robe i više cene domaćeg proizvoda, čime se sprečava nelojalna konkurencija i damping cena. U aktuelnoj situaciji, ova mera ima za cilj stabilizaciju otkupne cene svežeg mleka
Ključne reči

MlekoPoljoprivredaprotest poljoprivrednikaministarstvo poljoprivrede

