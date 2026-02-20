Isključenja struje u Beogradu za 20. februar: Spisak ulica i opština po satnicama

Elektrodistribucija Srbije objavila je spisak isključenja struje u Beogradu za 20. februar 2026. godine.

Vračar 10:00 - 17:00 BEOGRADSKA: 36-38,42-52,39, KRUNSKA: 50-52,39-41,47-47A,51, PROTE MATEJE: BB,44-52,41-53 Obrenovac 09:00 - 16:00 Naselje DREN: BRDO: 88, DREN DONjI KRAJ: 2-12,16-36,40-42,48,56-60,64A-74,78-88,96,356-358,1-27B,31-41,47,85,1111, GAVRIĆI: 6-8,12-12,16,20-20A,1,5-7A,21A,25-27,31-33A,37-37A,91A, GORNjI KRAJ: 0,4-8,14-20A,24-28,32-46,50A,54-64,68,72A-82A,86A,98,182,234,1-13,17-29,33-61,65-67,73-75,79-81,87-87A,91-99,173,181,185,219,233-235,1111,