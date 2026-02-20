"Nije želeo da Erik razmišlja i o finansijama tokom najteže borbe": Glumac poslednje mesece proveo u kući Džonija Depa

Čuveni glumac Erik Dejn je preminuo u četvrtak, 19. februara, samo deset meseci nakon što je javno saopštio da mu je dijagnostikovana amiotrofična lateralna skleroza ( ALS), poznata i kao Lu Gerigova bolest.

Dok se kolege i fanovi opraštaju od voljenog glumca, neimenovani izvor otkriva da je Dejn poslednje mesece proveo u kući Džonija Depa Džoni Dep je dozvolio Eriku Dejnu da živi bez kirije u jednoj od njegovih kuća u Los Anđelesu, dok je pokušavao da mu olakša finansijske brige u mesecima pre njegove smrti. Zvezda serije Grey's Anatomy preminuo je samo deset meseci nakon što je javno podelio svoju dijagnozu amiotrofične lateralne skleroze (ALS). On je Džonija upoznao