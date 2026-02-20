Strašne vesti, preminula zvezda "Uvoda u anatomiju": Svet u šoku zbog smrti čuvenog Erika Dejna

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Sitarica
Strašne vesti, preminula zvezda "Uvoda u anatomiju": Svet u šoku zbog smrti čuvenog Erika Dejna
Čuveni glumac Erik Dejn je preminuo u četvrtak, 19. februara, samo deset meseci nakon što je javno saopštio da mu je dijagnostikovana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), poznata i kao Lu Gerigova bolest. "Teška srca delimo vest da nas je Erik Dejn napustio u četvrtak popodne, nakon hrabre borbe sa ALS-om“, navodi se u saopštenju njegove porodice. "Svoje poslednje dane proveo je okružen dragim prijateljima, posvećenom suprugom i svojim dvema prelepim ćerkama,
