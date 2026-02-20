Vraćaju nam se mraz i sneg, poznato i kada stiže otopljenje: Prognoza RHMZ-a za naredne dane

Danas oblačno i hladnije mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Kasno posle podne i uveče uz pad temperature očekuje se prelazak kiše u susnežicu i sneg, i to prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima severne i zapadne Srbije, odnosno povećanje u planinskim predelima, navodi se u prognozi RHMZ-a. Vetar umeren i jak, ujutru i pre podne južni i jugoistočni, a posle podne u skretanju na severozapadni i zapadni pravac. Najviša temperatura od 6 na severu i