Ministarstvo poljoprivrede: Uvodi se oznaka "100 odsto iz Srbije", ukinuti prelevmani za uvoz prasadi do kraja godine, uvode se za mleko u prahu

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić rekao je danas u razgovoru sa predstavnicima više od 100 različitih udruženja poljoprivrednika iz svih sektora poljoprivrede da se uvodi oznaka za domaće proizvode "100 odsto iz Srbije", saopštilo je to ministarstvo.

Sastanak je, kako je navedeno, održan u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, a Glamočić je poručio da mere koje se sprovode nisu donete impulsivno, već na osnovu analiza tržišta, podataka, razgovora sa strukom i dijaloga sa poljoprivrednicima. Ističe se da je jedna od ključnih novina uvođenje oznake "100 odsto iz Srbije", kako bi potrošači jasno mogli da prepoznaju domaće proizvode. Pored toga, priprema se nov pravilnik o deklarisanju poljoprivredno-prehrambenih