Osumnjičenom za reketiranje i paljenje automobila Bake Praseta određen pritvor

N1 Info pre 50 minuta  |  Tanjug
Osumnjičenom za reketiranje i paljenje automobila Bake Praseta određen pritvor

Viši sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor Z.

R. (23) osumnjičenom da je zajedno sa, za sada, N. N. licima, 16. februara na štetu B.I. izvršio krivična dela iznuda u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, saopšteno je iz tog suda. Na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem osumnjičeni se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopšteno je ranije iz
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Određen pritvor osumnjičenom za paljenje "brabusa" Baki Prasetu

Određen pritvor osumnjičenom za paljenje "brabusa" Baki Prasetu

Radio 021 pre 20 minuta
Osumnjičenom za reketiranje Bake Praseta određen pritvor do 30 dana

Osumnjičenom za reketiranje Bake Praseta određen pritvor do 30 dana

Danas pre 20 minuta
Osumnjičenom za reketiranje jutjubera određen pritvor do 30 dana

Osumnjičenom za reketiranje jutjubera određen pritvor do 30 dana

RTS pre 1 sat
Pritvor od 30 dana za Zorana R, osumnjičenog za reketiranje jutjubera

Pritvor od 30 dana za Zorana R, osumnjičenog za reketiranje jutjubera

RTV pre 2 sata
Određen pritvor osumnjičenom da je zapalio automobil Bake Praseta

Određen pritvor osumnjičenom da je zapalio automobil Bake Praseta

Nova pre 2 sata
Viši sud u Beogradu: Osumnjičenom da je pokušao iznudu jutjubera Bogdana Ilića pritvor od 30 dana

Viši sud u Beogradu: Osumnjičenom da je pokušao iznudu jutjubera Bogdana Ilića pritvor od 30 dana

NIN pre 2 sata
Određen pritvor osumnjičenom za paljenje automobila Baki Prasetu: Oglasio se Viši sud u Beogradu

Određen pritvor osumnjičenom za paljenje automobila Baki Prasetu: Oglasio se Viši sud u Beogradu

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Radmila Staković, novinarka Radara, dobitnica nagrade Fondacija „Tanje Petrović“

Radmila Staković, novinarka Radara, dobitnica nagrade Fondacija „Tanje Petrović“

Radar pre 40 minuta
Određen pritvor osumnjičenom za paljenje "brabusa" Baki Prasetu

Određen pritvor osumnjičenom za paljenje "brabusa" Baki Prasetu

Radio 021 pre 20 minuta
Impresivna nova QNAP QVR platforma za video nadzor podržava do 1024 kamere Ovaj virus dolazi već instaliran na vaše Android…

Impresivna nova QNAP QVR platforma za video nadzor podržava do 1024 kamere Ovaj virus dolazi već instaliran na vaše Android uređaje EU zaustavlja beskonačno skrolovanje – TikTok u problemu, sledeći su Instagram i Facebook? Da li želite kodove za popust

Domino magazin pre 10 minuta
Četvrti put zaredom Tejlor Svift dobitnica nagrade Svetske diskografske federacije za globalnog umetnika

Četvrti put zaredom Tejlor Svift dobitnica nagrade Svetske diskografske federacije za globalnog umetnika

N1 Info pre 35 minuta
Snežana Đurišić prvi put o sinu Marku koji je brutalno pretučen "Obišla sam ga u bolnici, stabilno je"

Snežana Đurišić prvi put o sinu Marku koji je brutalno pretučen "Obišla sam ga u bolnici, stabilno je"

Blic pre 0 minuta