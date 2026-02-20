U buretu držao 13 kilograma narkotika: VJT podiglo optužnicu

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Pante Z. (42), zbog postojanja opravdane sumnje da je u dvorištu porodične kuće 1. decembra 2025. godine neovlašćeno, radi prodaje, držao oko 13 kilograma različitih vrsta narkotika.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu radi donošenja odluke o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", saopštilo je VJT. Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo. Postoji opravdana sumnja, navodi VJT, da je Panta Z. neovlašćeno radi prodaje u dvorištu porodične kuće, u buretu zakopanom u