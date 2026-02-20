"Uvodi se oznaka - 100 odsto iz Srbije": Glamočić sa poljoprivrednicima o novom deklarisanju domaćih prehrambenih proizvoda

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić danas se u Beogradu sastao sa predstavnicima više desetina udruženja poljoprivrednika iz svih krajeva Srbije i najavio uvođenje oznaka 100 odsto iz Srbije, da bi potrošaći jasnije prepoznavali domaće proizvode.

Na sastanku sa ministrom su poljoprivrednici koji se bave stočarstvom, ratarstvom, voćarstvom, povrtarstvom i drugim proizvodnim granama. Glamočić je kazao da će u narednim nedeljama biti u primeni oznaka 100 odsto iz Srbije i novo deklarisanje prehrambenih proizvoda. Istakao je da će biti "drakonske" kazne za one koji budu zloupotrebili tu oznaku. Ministarstvo poljoprivrede će, kako je rečeno na sastanku, pokrenuti i sistemsko uređivanje odnosa između proizvođača