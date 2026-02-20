Nicović: Bez tužilačke policije Srbija će sve više tonuti u bezdan teškog kriminala

Nedeljnik pre 37 minuta
Nicović: Bez tužilačke policije Srbija će sve više tonuti u bezdan teškog kriminala
Član Svetske asocijacije šefova policija, advokat Marko Nicović ukazao je da će „Srbija bez uspostavljanja tužilačke policije sve više tonuti u bezdan teškog kriminala koji će sa svojom patologijom uticati na budućnost zemlje i nove generacije“. „Težnja aktuelne vlasti da podvrgne kontroli tužilaštvo je zbog toga što su u opasnosti i sami pripadnici establišmenta ako se organi gonjenja ‘otmu kontroli’ i počnu da postupaju samostalno“, naveo je Nicović, u autorskom
N1 Info pre 11 minuta
