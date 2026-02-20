Američki izvori: Plan napada SAD na Iran uključuje ciljanje pojedinaca i moguću smenu režima

N​ajnovija faza plana potencijalnog američkog napada na Iran uključuje vojne udare na ciljane pojedince kao deo napada, ali i napore za promenom režima u Teheranu u slučaju da predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tako naredi.

To je preneo Rojters, pozivajući se na dva neimenovana američka izvora. Izvori nisu precizirali koji konkretni lideri ili pojedinci bi mogli da budu mete napada, ili na koji način bi američka vojska mogla da sprovede promenu režima bez velikih kopnenih snaga. Jedan od izvora istakao je da su izraelske snage tokom 12-dnevnog rata prošle godine uspešno izvele napade na više od 20 visokih vojnih komandanata iranske vojske, uključujući načelnika štaba oružanih snaga