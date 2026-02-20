Glamočić sa poljoprivrednicima: U narednim nedeljama uvodimo oznaku "100 odsto iz Srbije"

Newsmax Balkans pre 1 sat
Glamočić sa poljoprivrednicima: U narednim nedeljama uvodimo oznaku "100 odsto iz Srbije"

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić sastao se u Beogradu sa predstavnicima više od 100 različitih udruženja poljoprivrednika iz svih krajeva Srbije i iz svih sektora poljoprivrede, stočarstva, ratarstva, voćarstva, povrtarstva i drugih proizvodnih grana.

On je na tom sastanku sa poljoprivrednicima rekao da će u narednim nedeljama biti uvedena oznaka "100 odsto iz Srbije", kako bi potrošači jasno mogli da prepoznaju domaće proizvode. "Konačno stupiće na snagu u narednim nedeljama oznaka 100 odsto iz Srbije i novo deklarisanje. O čemu se radi? Potrošač mora da zna šta kupuje. Uvodimo ovu oznaku upravo zbog toga. Ako je proizvod 100 odsto domaći, to mora biti jasno označeno, prepoznatljivo i vidljivo", rekao je
