MUP: Zaplenjeno 260 kilograma rezanog duvana kod Bajine Bašte, uhapšen muškarac iz Šapca

Nova pre 39 minuta
Pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije uhapsili su N. J. J. iz Šapca zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Akcija je sprovedena po nalogu Osnovno javno tužilaštvo u Užicu, a sumnja se da je osumnjičeni ovim krivičnim delom oštetio budžet Republika Srbija za 2.929.160 dinara. Policija je tokom redovne terenske kontrole duž granice, na teritoriji Bajina Bašta, zaustavila teretno motorno vozilo kojim je upravljao osumnjičeni. U tovarnom delu vozila pronađena su 52 džaka sa rezanim duvanom, ukupne težine oko 260 kilograma, za koje se sumnja da su bili namenjeni daljoj
Ključne reči

ŠabacBudžetTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPakcizeUžiceBajina Bašta

