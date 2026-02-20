Pejn odigrao prvi meč u NBA od odlaska iz Partizana: I nije se proslavio...

Nova pre 4 sati
Pejn odigrao prvi meč u NBA od odlaska iz Partizana: I nije se proslavio...

Bivši plejmejker Partizana Kameron Pejn debitovao je po povratku u NBA ligu, ali njegov prvi nastup u dresu Filadelfije nije prošao onako kako je planirao.

U porazu Seventisiksersa od Atlante (117:101), Pejn je na terenu proveo 10 minuta, ali je meč završio bez postignutog poena. Iskusni organizator igre pokušao je tri puta van linije 7,24, ali je svaki put bio neprecizan, dok za dva poena nije ni uputio šut ka košu. Iako ga poenterski učinak nije služio, svoj doprinos dao je kroz razigravanje tima, sakupivši pet asistencija i dve ukradene lopte. Filadelfiji je ovo bio treći uzastopni poraz, a najraspoloženiji u
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Umalo opšta tuča na meču Denvera VIDEO

Umalo opšta tuča na meču Denvera VIDEO

B92 pre 2 sata
Kameron Pejn debitovao posle odlaska iz Partizana, nije postigao niti jedan poen

Kameron Pejn debitovao posle odlaska iz Partizana, nije postigao niti jedan poen

Telegraf pre 1 sat
Neslavan debi Pejna za Filadelfiju VIDEO

Neslavan debi Pejna za Filadelfiju VIDEO

B92 pre 3 sata
Neslavan povratak Kamerona Pejna u NBA: Napustio Partizan, pa odigrao meč sa zaborav

Neslavan povratak Kamerona Pejna u NBA: Napustio Partizan, pa odigrao meč sa zaborav

Mondo pre 3 sata
Klipersi srušili Nagetse u Los Anđelesu, Jokić zabeležio 22 poena i 17 skokova

Klipersi srušili Nagetse u Los Anđelesu, Jokić zabeležio 22 poena i 17 skokova

RTV pre 4 sati
(VIDEO) Pejn zaigrao za Filadelfiju

(VIDEO) Pejn zaigrao za Filadelfiju

Sport klub pre 5 sati
Haos na parketu: Jokićev saigrač u klinču sa trojicom igrača Klipersa – sudije morale da razdvajaju!

Haos na parketu: Jokićev saigrač u klinču sa trojicom igrača Klipersa – sudije morale da razdvajaju!

Hot sport pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBAPartizanFiladelfija

Sport, najnovije vesti »

Lalatović o „planovima“ Vojvodine: Imam informacije o pokušajima provokacija, ali neću reagovati

Lalatović o „planovima“ Vojvodine: Imam informacije o pokušajima provokacija, ali neću reagovati

IndeksOnline pre 24 minuta
Dinamo Jug u subotu gostuje Tekstilcu u Odžacima

Dinamo Jug u subotu gostuje Tekstilcu u Odžacima

Vranje news pre 4 minuta
Težak pad velikog favorita za zlato na Zimskim olimpijskim igrama: Melvil Ajvs iznesen sa snega na nosilima

Težak pad velikog favorita za zlato na Zimskim olimpijskim igrama: Melvil Ajvs iznesen sa snega na nosilima

Danas pre 34 minuta
Vorkapić u Vardaru do 2028. godine

Vorkapić u Vardaru do 2028. godine

RTS pre 4 minuta
Ebuka Izundu iskren: „Nisam znao da će me trener izabrati za Kup Radivoja Koraća!“

Ebuka Izundu iskren: „Nisam znao da će me trener izabrati za Kup Radivoja Koraća!“

Hot sport pre 24 minuta