Pejn odigrao prvi meč u NBA od odlaska iz Partizana: I nije se proslavio...

Bivši plejmejker Partizana Kameron Pejn debitovao je po povratku u NBA ligu, ali njegov prvi nastup u dresu Filadelfije nije prošao onako kako je planirao.

U porazu Seventisiksersa od Atlante (117:101), Pejn je na terenu proveo 10 minuta, ali je meč završio bez postignutog poena. Iskusni organizator igre pokušao je tri puta van linije 7,24, ali je svaki put bio neprecizan, dok za dva poena nije ni uputio šut ka košu. Iako ga poenterski učinak nije služio, svoj doprinos dao je kroz razigravanje tima, sakupivši pet asistencija i dve ukradene lopte. Filadelfiji je ovo bio treći uzastopni poraz, a najraspoloženiji u