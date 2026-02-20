Sve ovo je rezultat vizionarskog, stručnog i odgovornog rada

„Nista još nije završeno, zato pozivam sve naše navijače iz Srbije i regiona, da sledećeg četvrtka dođu u što većem broju, napune Marakanu” – rekao je Zvezdan Terzić

LIL – Velika pobeda, još jedna u nizu. Pobediti Lil u Francuskoj, ekipu iz jedne od najjačih liga Evrope je dokaz da sve ove pobede do sada nisu bile slučajnost, rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić posle pobede u Lilu (1:0). „Sve je ovo rezultat jednog vizionarskog, stručnog i odgovornog dugogodišnjeg rada u Crvenoj zvezdi. Zvezda iz sezone u sezonu raste kao klub. Ovo večeras je istorijski rezultat za naš klub i za srpski fudbal. Prvi put u