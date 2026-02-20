Sve ovo je rezultat vizionarskog, stručnog i odgovornog rada

Politika pre 8 minuta
Sve ovo je rezultat vizionarskog, stručnog i odgovornog rada

„Nista još nije završeno, zato pozivam sve naše navijače iz Srbije i regiona, da sledećeg četvrtka dođu u što većem broju, napune Marakanu” – rekao je Zvezdan Terzić

LIL – Velika pobeda, još jedna u nizu. Pobediti Lil u Francuskoj, ekipu iz jedne od najjačih liga Evrope je dokaz da sve ove pobede do sada nisu bile slučajnost, rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić posle pobede u Lilu (1:0). „Sve je ovo rezultat jednog vizionarskog, stručnog i odgovornog dugogodišnjeg rada u Crvenoj zvezdi. Zvezda iz sezone u sezonu raste kao klub. Ovo večeras je istorijski rezultat za naš klub i za srpski fudbal. Prvi put u
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Dinamu preti ispadanje, Štutgart pregazio Zvezdinog skorašnjeg rivala

Dinamu preti ispadanje, Štutgart pregazio Zvezdinog skorašnjeg rivala

Nova pre 53 minuta
Zvezdan Terzić: "Zvezda više ne ide u Evropu da učestvuje, već da pobeđuje"

Zvezdan Terzić: "Zvezda više ne ide u Evropu da učestvuje, već da pobeđuje"

Mondo pre 58 minuta
Terzićeva noćna poruka iz Lila: "Crvena zvezda više ne ide u Evropu da učestvuje, sada ide da pobeđuje!".

Terzićeva noćna poruka iz Lila: "Crvena zvezda više ne ide u Evropu da učestvuje, sada ide da pobeđuje!".

Sportske.net pre 1 sat
(VIDEO) Zvezda napravila krupan korak ka osmini finala Lige Evrope: Crveno-beli savladali Lil u Francuskoj

(VIDEO) Zvezda napravila krupan korak ka osmini finala Lige Evrope: Crveno-beli savladali Lil u Francuskoj

Danas pre 1 sat
Glavni arhitekta moćne Crvene zvezde ima reč: Sada igramo Evropu da pobeđujemo, ništa ovo nije slučajno!

Glavni arhitekta moćne Crvene zvezde ima reč: Sada igramo Evropu da pobeđujemo, ništa ovo nije slučajno!

Hot sport pre 1 sat
Handel nakon Lila: "Ovo je tek pola posla"; Enem: "Idemo da pobedimo na derbiju"

Handel nakon Lila: "Ovo je tek pola posla"; Enem: "Idemo da pobedimo na derbiju"

Nova pre 1 sat
Kurirov skener! Stankovićeva doktorska disertacija u lilu koju treba potvrditi u revanšu: Enem je zver, a trojica igrača su…

Kurirov skener! Stankovićeva doktorska disertacija u lilu koju treba potvrditi u revanšu: Enem je zver, a trojica igrača su odigrali savršenu partiju

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaZvezdan TerzićMarakanaLiga EvropeFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Alkaraz posle preokreta pobedio Hačanova za plasman u polufinale turnira u Dohi

Alkaraz posle preokreta pobedio Hačanova za plasman u polufinale turnira u Dohi

Danas pre 48 minuta
Zašto je Beogradska arena puna peska?

Zašto je Beogradska arena puna peska?

Sport klub pre 53 minuta
Dinamu preti ispadanje, Štutgart pregazio Zvezdinog skorašnjeg rivala

Dinamu preti ispadanje, Štutgart pregazio Zvezdinog skorašnjeg rivala

Nova pre 53 minuta
Zvezdan Terzić: "Zvezda više ne ide u Evropu da učestvuje, već da pobeđuje"

Zvezdan Terzić: "Zvezda više ne ide u Evropu da učestvuje, već da pobeđuje"

Mondo pre 58 minuta
Sve ovo je rezultat vizionarskog, stručnog i odgovornog rada

Sve ovo je rezultat vizionarskog, stručnog i odgovornog rada

Politika pre 8 minuta