Trampove pretnje napadom na Iran guraju cene nafte ka rekordu
Politika pre 1 sat
Devet miliona barela manje u skladištima
Cene nafte danas su varirale, nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da razmatra ograničeni vojni napad na Iran. Tako se cena nafte Brent kretala na nivou od oko 71,5 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 66 odsto, preneo je Trejding ekonomiks. Na nedeljnom nivou očekuje se rast cena od deset odsto. Nakon što je Tramp upozorio Teheran da ima najviše 15 dana da postigne nuklearni sporazum, Sjedinjene Američke