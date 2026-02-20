Žena uhapšena na aerodromu, ostavila psa kod šaltera za karte

Žena uhapšena na aerodromu, ostavila psa kod šaltera za karte

O psu, zlatnom dudlu koji je nazvan „Džet Blu”, brinulo se osoblje aerodroma i policajci dok službe za zaštitu životinja nisu preuzele starateljstvo nad njim

LAS VEGAS – Jedna žena uhapšena je na aerodromu u Las Vegasu nakon što je ostavila svog dvogodišnjeg psa kod šaltera za karte kompanije DžetBlu jer nije imala odgovarajuću dokumentaciju da ga povede na let, prenosi danas NBC njuz. Incident od 2. februara snimljen je na videu na Međunarodnom aerodromu Hari Rid. Žena, čije je lice zamagljeno na snimku, optužena je za napuštanje životinje i pružanje otpora hapšenju. Policija je u saopštenju na Fejsbuku navela da je
