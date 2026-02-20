Na današnji dan: Srpska policija uhapsila 24 pripadnika "Otpora"

Donosimo vam pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan, 20. februar.

1631. Nemački knezovi - protestanti sklopili su savez sa švedskim kraljem Gustavom II, čime je i Švedska ušla u Tridesetogodišnji rat (1618-48). 1707. Umro je poslednji veliki mogul Indije Aurangzeb koji je 1658. zbacio oca s vlasti, pogubio braću i uzurpirao presto. Osvojio je Dekan, Kandahar i Kabul i nazvao se "Alamgir" (osvajač sveta). Podsticao je umetnost i nauku, osnivao škole i fanatično širio islam, progoneći hinduizam. Njegovom smrću počelo je slabljenje
