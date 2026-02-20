Sneg, poledica i odroni širom Srbije: Zabrane za šlepere na više od 15 deonica, najkritičnije u Ivanjici, Bajinoj Bašti i ka Kopaoniku Beograd – Prema današnjem izveštaju preduzeća Putevi Srbije, zimski uslovi i dalje otežavaju saobraćaj širom zemlje, a na više planinskih deonica uvedene su zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom zbog snega, poledice i opasnosti od odrona. - Kolovozi su u nižim predelima pretežno vlažni, dok na teritoriji Užica, Kruševca,