Oblačno i hladnije – uveče kiša prelazi u sneg i susnežicu

Sa zapada stiže jače naoblačenje koje donosi kišu, a na planinama i sneg. Uveče osetno hladnije, pa kiša i u nižim predelima prelazi u susnežicu i sneg. Najviša temperatura do 14 stepeni.

Oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Uz pad temperature, kasno posle podne i uveče očekuje se prelazak kiše u susnežicu i sneg, prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima. Lokalno će se formirati manji snežni pokrivač u nižim predelima severne i zapadne Srbije, odnosno doći će do povećanja snežnog pokrivača u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od jedan do devet stepeni, a najviša dnevna od šest do 14