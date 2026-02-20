Glamočić sa poljoprivrednicima: U narednim nedeljama uvodimo oznaku "100% iz Srbije", prelevmani za mleko; Nastavljene blokade

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Glamočić sa poljoprivrednicima: U narednim nedeljama uvodimo oznaku "100% iz Srbije", prelevmani za mleko; Nastavljene blokade…

BEOGRAD - Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je danas na sastanku sa predstavnicima više od 100 različitih udruženja poljoprivrednika iz svih krajeva naše zemlje da će u narednim nedeljama biti uvedena oznaka "100% iz Srbije", kako bi potrošači jasno mogli da prepoznaju domaće proizvode, kao i da će zbog poremećaja na tržištu mleka ponovo biti uvedeni prelevmani (zaštitne takse) za mleko u prahu.

"Konačno stupiće na snagu u narednim nedeljama oznaka 100% iz Srbije i novo deklarisanje. O čemu se radi? Potrošač mora da zna šta kupuje. Uvodimo ovu oznaku upravo zbog toga. Ako je proizvod 100 odsto domaći, to mora biti jasno označeno, prepoznatljivo i vidljivo", rekao je Glamočić u Palati Srbija. Kako je naveo, biće propisana minimalna veličina znaka u bojama zastave Republike Srbije na kome će velikim slovima pisati 100% iz Srbije. "Za one koji budu to
