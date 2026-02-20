Na sastanku Operativnog tima za EU sa Kopmanom o preseku stanja i rokovima

BEOGRAD - U Vladi Srbije danas je održan sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa predstavnicima Evropske komisije, kojem je prisustvovao generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Hert Jan Kopman, a na kome se razgovaralo o preseku stanja u pristupnim pregovorima i okvirnim rokovima za završetak obaveza koje se odnose na pripremu za otvaranje preostalih klastera.

Sastankom je predsedavao šef Misije Srbije pri EU i rukovodilac Operativnog tima ambasador Danijel Apostolović, koji je istakao da je ovaj sastanak odlična prilika za iskrenu razmenu mišljenja sa predstavnicima Evropske unije o preseku stanja u pristupnim pregovorima, koracima u cilju njihovog ubrzanja, kao i izazovima sa kojima se naša zemlja suočava, saopšteno je iz Vlade Srbije. Na sastanku se konkretnije diskutovalo o okvirnim rokovima za završetak svih obaveza