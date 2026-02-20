Na sastanku Operativnog tima za EU sa Kopmanom o preseku stanja i rokovima

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Na sastanku Operativnog tima za EU sa Kopmanom o preseku stanja i rokovima

BEOGRAD - U Vladi Srbije danas je održan sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa predstavnicima Evropske komisije, kojem je prisustvovao generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Hert Jan Kopman, a na kome se razgovaralo o preseku stanja u pristupnim pregovorima i okvirnim rokovima za završetak obaveza koje se odnose na pripremu za otvaranje preostalih klastera.

Sastankom je predsedavao šef Misije Srbije pri EU i rukovodilac Operativnog tima ambasador Danijel Apostolović, koji je istakao da je ovaj sastanak odlična prilika za iskrenu razmenu mišljenja sa predstavnicima Evropske unije o preseku stanja u pristupnim pregovorima, koracima u cilju njihovog ubrzanja, kao i izazovima sa kojima se naša zemlja suočava, saopšteno je iz Vlade Srbije. Na sastanku se konkretnije diskutovalo o okvirnim rokovima za završetak svih obaveza
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Perica se vratio iz inostranstva posle deceniju i po! Vučić: Tužan sam, moramo put da sredimo

Perica se vratio iz inostranstva posle deceniju i po! Vučić: Tužan sam, moramo put da sredimo

Blic pre 41 minuta
Održan sastanak Operativnog tima za EU sa Kopmanom, razgovaralo se i o rokovima za završetak obaveza (foto)

Održan sastanak Operativnog tima za EU sa Kopmanom, razgovaralo se i o rokovima za završetak obaveza (foto)

Blic pre 2 sata
Danijel Apostolović o sastanku sa evropskim zvaničnikom: Moramo biti realističniji

Danijel Apostolović o sastanku sa evropskim zvaničnikom: Moramo biti realističniji

Danas pre 3 sata
Operativni tim za pristupanje Srbije EU sastao se sa predstavnikom Evropske komisije za proširenje

Operativni tim za pristupanje Srbije EU sastao se sa predstavnikom Evropske komisije za proširenje

NIN pre 2 sata
Operativni tim sa predstavnicima EK; Apostolović: Razmena mišljenja o preseku stanja u pregovorima

Operativni tim sa predstavnicima EK; Apostolović: Razmena mišljenja o preseku stanja u pregovorima

RTS pre 2 sata
Održan sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije EU sa predstavnicima Evropske komisije

Održan sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije EU sa predstavnicima Evropske komisije

Euronews pre 3 sata
"Važan i otvoren razgovor" Vučić sa generalnim direktorom Direktorata EK za susedstvo i pregovore o proširenju Kopmanom (foto)…

"Važan i otvoren razgovor" Vučić sa generalnim direktorom Direktorata EK za susedstvo i pregovore o proširenju Kopmanom (foto)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićEvropska UnijaVlada SrbijeMinistar unutrašnjih poslovaEUEvropska komisijaSrbija i EUSiniša MaliAna BrnabićPoljoprivreda

Politika, najnovije vesti »

Vučić u Zaječarskom i Borskom okrugu: U Rudnoj Glavi obilazi proizvodni pogon kompanije Jumko

Vučić u Zaječarskom i Borskom okrugu: U Rudnoj Glavi obilazi proizvodni pogon kompanije Jumko

Euronews pre 16 minuta
SRCE Vranje: Školski sport je uništen!

SRCE Vranje: Školski sport je uništen!

Jug press pre 5 minuta
Kako je kosovska Albanka sa beretkom UČK narušila prijateljstvo Beograda sa austrijskim „slobodarima“?

Kako je kosovska Albanka sa beretkom UČK narušila prijateljstvo Beograda sa austrijskim „slobodarima“?

Danas pre 16 minuta
U BiH na sudu zbog falsifikovanja diploma, u Srbiji na čelu nove Akademije

U BiH na sudu zbog falsifikovanja diploma, u Srbiji na čelu nove Akademije

Slobodna Evropa pre 6 minuta
Vučić najavio novo povećanje penzija! Najvažnije vesti za penzionere: "Imate zbog čega da se radujete!"

Vučić najavio novo povećanje penzija! Najvažnije vesti za penzionere: "Imate zbog čega da se radujete!"

Kurir pre 6 minuta