Pritvor od 30 dana za Zorana R, osumnjičenog za reketiranje jutjubera

BEOGRAD - Viši sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor Zoranu R. (23) osumnjičenom da je zajedno sa, za sada, NN licima, 16. februara na štetu B. I. izvršio krivična dela iznuda u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, saopšteno je iz tog suda. Na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem osumnjičeni se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopšteno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije MUP RS nastavlja rad na rasvetljavanju ovog i