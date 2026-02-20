Skaj njuz: Razmatra se zakon o uklanjanju Endrua iz kraljevske linije nasleđivanja

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Skaj njuz: Razmatra se zakon o uklanjanju Endrua iz kraljevske linije nasleđivanja

LONDON - Policija već drugi dan vrši pretragu nekadašnje rezidencije bivšeg princa Endrua Mauntbaten-Vindzora, koji je pod istragom zbog moguće zloupotrebe položaja u javnoj službi, potvrđeno je za BiBiSi.

Prethodno je pretraženo i imanje Sandringem u Norfoku, na jugoistoku zemlje, gde nekadašnji princ živi, a tamo su se okupile i brojne medijske ekipe ispred poseda. Na fotografijama se vide i policijski službenici koji obezbeđuju posed. Rano jutros ispred Kraljevske lože u Vindzoru nije bilo vidljivih znakova istrage ili vozila ispred poseda, javljaju BiBiSi reporteri. Endru Mauntbaten-Vindzor, sin pokojne britanske kraljice Elizabete Druge i brat kralja Čarlsa,
