Vučić danas sa generalnim direktorom Direktorata EK za susedstvo i pregovore Kopmanom

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u danas sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom, saopštila je Služba za saradnju s medijima Predsednika.

Početkom meseca predsednik Vučić je u izjavi medijima najavio posetu Kopmana. "Dan posle toga idem u Indiju (na samit o veštačkoj inteligenciji), gde ću imati bilateralu i sa premijerom Narendrom Modijem, a verujem i sa drugim svetskim liderima. Kako se vratimo odande, očekujemo evropske predstavnike ovde, Kopmana i ostale 20. ili 21. uveče imamo večeru se njima. Odmah posle toga idem u Kazahstan, u bilateralnu posetu", rekao je predsednik Vučić.