Zvezda protiv Spartaka za 10. finale Kupa Koraća u nizu

BEOGRAD - Košarkaši Crvene zvezde i Spartaka iz Subotice od 16.30 u niškom "Čairu" igraju utakmicu polufinala Kupa Koraća.

S obzirom da u četvrtfinalnim duelima nije bilo iznenađenja pa su završne četiri ekipe u Nišu Zvezda, Spartak, Partizan i Mega. Ekipa sa Malog Kalemegdana u Niš je došla sa ciljem da igra deseto finale u poslednjih 10 godina i osvoji šesti trofej u nizu. Crveno-beli su u četvrtfinalu bili bolji od Borca 93:77. Iako su opravdali ulogu favorita, košarkaši Zvezde imali su oscilacije u igri koje se nisu svidele treneru Saši Obradoviću. Sledeća prepreka ka "Žućkovoj