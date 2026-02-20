Zvezda protiv Spartaka za 10. finale Kupa Koraća u nizu

RTV pre 22 minuta  |  RTS
Zvezda protiv Spartaka za 10. finale Kupa Koraća u nizu

BEOGRAD - Košarkaši Crvene zvezde i Spartaka iz Subotice od 16.30 u niškom "Čairu" igraju utakmicu polufinala Kupa Koraća.

S obzirom da u četvrtfinalnim duelima nije bilo iznenađenja pa su završne četiri ekipe u Nišu Zvezda, Spartak, Partizan i Mega. Ekipa sa Malog Kalemegdana u Niš je došla sa ciljem da igra deseto finale u poslednjih 10 godina i osvoji šesti trofej u nizu. Crveno-beli su u četvrtfinalu bili bolji od Borca 93:77. Iako su opravdali ulogu favorita, košarkaši Zvezde imali su oscilacije u igri koje se nisu svidele treneru Saši Obradoviću. Sledeća prepreka ka "Žućkovoj
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Mozzart Kup Radivoja Koraća u Nišu ulazi u završnicu: Zvezda i Spartak prvi na parketu

Mozzart Kup Radivoja Koraća u Nišu ulazi u završnicu: Zvezda i Spartak prvi na parketu

Euronews pre 1 sat
Izundu: "Nisam znao da će me trener povesti na Kup"

Izundu: "Nisam znao da će me trener povesti na Kup"

Sportske.net pre 1 sat
Avdalović posle plasmana u polufinale KRK-a: Ne razmišljamo ko nam je protivnik za finale

Avdalović posle plasmana u polufinale KRK-a: Ne razmišljamo ko nam je protivnik za finale

Gradski portal 018 pre 2 sata
Borba za finale Kupa Koraća: Mega za peto, Partizan za treće uzastopno

Borba za finale Kupa Koraća: Mega za peto, Partizan za treće uzastopno

RTS pre 2 sata
Zvezda protiv Spartaka za 10. finale Kupa Koraća u nizu

Zvezda protiv Spartaka za 10. finale Kupa Koraća u nizu

RTS pre 2 sata
Šta čeka "večite" nakon mučenja u četvrtfinalu?

Šta čeka "večite" nakon mučenja u četvrtfinalu?

B92 pre 3 sata
Partizan se provukao „kroz iglene uši”

Partizan se provukao „kroz iglene uši”

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanSuboticaNišBorčaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Sajmon Blejkni, urednik BBC serije 'Kraljevstvo': 'Priroda je pisala scenario'

Sajmon Blejkni, urednik BBC serije 'Kraljevstvo': 'Priroda je pisala scenario'

BBC News pre 2 minuta
Lil odbijen, mora da igra pred Zvezdu: Doneta nova odluka zbog opasnih poplava

Lil odbijen, mora da igra pred Zvezdu: Doneta nova odluka zbog opasnih poplava

Mondo pre 2 minuta
Veliki problemi pred revanš Zvezde i Lila! Francuzi posle teškog poraza od crveno-belih igraju bez publike!

Veliki problemi pred revanš Zvezde i Lila! Francuzi posle teškog poraza od crveno-belih igraju bez publike!

Kurir pre 12 minuta
Bokserski spektakl u Sočiju, udariće Srbija na Rusiju

Bokserski spektakl u Sočiju, udariće Srbija na Rusiju

Sportske.net pre 7 minuta
NBA Ol-star pratilo 46 miliona ljudi

NBA Ol-star pratilo 46 miliona ljudi

Sport klub pre 7 minuta