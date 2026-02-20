Prepodne relativno toplo, popodne zahlađenje uz kišu

U petak prepodne relativno toplo i pretežno oblačno sa kišom ponegde.

Malo sunčanih intervala biće na jugozapadu i jugu Srbije. U toku popodneva dolazi do zahlađenja na severu i zapadu Srbije gde kiša prelazi u susnežicu i sneg krajem dana. U kasnijim večernjim satima zahlađenje stiže i na jug Srbije. Vetar pre podne umeren južni i jugoistočni, a popodne na severu Srbije umeren do pojačan severni vetar. Pritisak ispod normale i u porastu popodne. Jutarnja temperatura od 2°C na jugu Srbije do 9°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od