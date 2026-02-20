Prepodne relativno toplo, popodne zahlađenje uz kišu

Šabačke novosti pre 46 minuta
Prepodne relativno toplo, popodne zahlađenje uz kišu

U petak prepodne relativno toplo i pretežno oblačno sa kišom ponegde.

Malo sunčanih intervala biće na jugozapadu i jugu Srbije. U toku popodneva dolazi do zahlađenja na severu i zapadu Srbije gde kiša prelazi u susnežicu i sneg krajem dana. U kasnijim večernjim satima zahlađenje stiže i na jug Srbije. Vetar pre podne umeren južni i jugoistočni, a popodne na severu Srbije umeren do pojačan severni vetar. Pritisak ispod normale i u porastu popodne. Jutarnja temperatura od 2°C na jugu Srbije do 9°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

STIŽE ZAHLAĐENJE: Kiša prelazi u sneg, temperatura u osetnom padu

STIŽE ZAHLAĐENJE: Kiša prelazi u sneg, temperatura u osetnom padu

Glas juga pre 6 minuta
U Srbiji za vikend 0 stepeni i padavine, a onda ogroman skok temperature: Kad vidite grafikon sve će vam biti jasno

U Srbiji za vikend 0 stepeni i padavine, a onda ogroman skok temperature: Kad vidite grafikon sve će vam biti jasno

Nova pre 5 minuta
Kiša, susnežica i naglo otopljenje

Kiša, susnežica i naglo otopljenje

Ozon pre 5 minuta
Pre podne kiša, posle podne sneg, vetrovito, sa temperaturom do 14 stepeni

Pre podne kiša, posle podne sneg, vetrovito, sa temperaturom do 14 stepeni

N1 Info pre 40 minuta
Gore-dole temperature u Novom Sadu

Gore-dole temperature u Novom Sadu

Radio 021 pre 51 minuta
RHMZ objavio novu detaljnu prognozu: Zahlađenje stiže u Srbiju, kiša prelazi u sneg

RHMZ objavio novu detaljnu prognozu: Zahlađenje stiže u Srbiju, kiša prelazi u sneg

Mondo pre 45 minuta
Danas oblačno i mestimično sa kišom, temperatura do 14 stepeni

Danas oblačno i mestimično sa kišom, temperatura do 14 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VršacSneg

Društvo, najnovije vesti »

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 1 minut
Preminuo glumac Erik Dejn, najpoznatiji kao doktor Mark Sloun u seriji "Uvod u anatomiju"

Preminuo glumac Erik Dejn, najpoznatiji kao doktor Mark Sloun u seriji "Uvod u anatomiju"

Newsmax Balkans pre 1 minut
Dogrevanje u Srbiji - prodaja peleta na džakove, cena gotovo duplo viša nego tokom leta

Dogrevanje u Srbiji - prodaja peleta na džakove, cena gotovo duplo viša nego tokom leta

RTS pre 0 minuta
Lepe vesti iz Betanije: Rođene 22 bebe

Lepe vesti iz Betanije: Rođene 22 bebe

Radio 021 pre 6 minuta
Pre podne kiša, posle podne sneg, vetrovito, sa temperaturom do 14 stepeni

Pre podne kiša, posle podne sneg, vetrovito, sa temperaturom do 14 stepeni

N1 Info pre 40 minuta