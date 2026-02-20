Tanjga: Nema opuštanja i ne gledamo tabelu, hoćemo da pobedimo Novi Pazar pretraganaslovnaSocial20. februar 2026.Tanjga: Nema opuštanja i ne gledamo tabelu, hoćemo da pobedimo Novi PazarNOVI SAD – Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je danas pred utakmicu 24. kola Superlige Srbije da očekuje da njegova ekipa odigra dobar meč i pobedi Novi Pazar. Fudbaleri Vojvodine dočekaće sutra od 16 časova ekipu Novog Pazara na stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu.