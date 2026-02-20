Tanjga: Nema opuštanja i ne gledamo tabelu, hoćemo da pobedimo Novi Pazar

Sandžak haber pre 1 sat
Tanjga: Nema opuštanja i ne gledamo tabelu, hoćemo da pobedimo Novi Pazar
Tanjga: Nema opuštanja i ne gledamo tabelu, hoćemo da pobedimo Novi Pazar pretraganaslovnaSocial20. februar 2026.Tanjga: Nema opuštanja i ne gledamo tabelu, hoćemo da pobedimo Novi PazarNOVI SAD – Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je danas pred utakmicu 24. kola Superlige Srbije da očekuje da njegova ekipa odigra dobar meč i pobedi Novi Pazar. Fudbaleri Vojvodine dočekaće sutra od 16 časova ekipu Novog Pazara na stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu.
Otvori na sandzakhaber.net

Povezane vesti »

Lalatović pred Vojvodinu: Imaju četiri plana protiv mene i Novog Pazara

Lalatović pred Vojvodinu: Imaju četiri plana protiv mene i Novog Pazara

Radio sto plus pre 33 minuta
U susret 178. večitom derbiju! Aleksandar Katai juri legendarnog Ivana Toplaka!

U susret 178. večitom derbiju! Aleksandar Katai juri legendarnog Ivana Toplaka!

Kurir pre 48 minuta
Tanjga miran pred Novi Pazar: "Nemam društvene mreže, niti pritisak..."

Tanjga miran pred Novi Pazar: "Nemam društvene mreže, niti pritisak..."

Sportske.net pre 32 minuta
Lalatović „osujetio“ četiri plana Vojvodine protiv njega i Pazara

Lalatović „osujetio“ četiri plana Vojvodine protiv njega i Pazara

Sport klub pre 3 minuta
Lalatović: Ja sam legenda Vojvodine, spremili su plan A, B, C i D

Lalatović: Ja sam legenda Vojvodine, spremili su plan A, B, C i D

Radio 021 pre 1 sat
Tanjga: Nema opuštanja i ne gledamo tabelu, hoćemo da pobedimo Novi Pazar

Tanjga: Nema opuštanja i ne gledamo tabelu, hoćemo da pobedimo Novi Pazar

IndeksOnline pre 1 sat
„Niti imam društvene mreže, niti čitam novine“ Tanjga pred meč s novim pazarom: Neko će uvek naći nešto što nije dobro jedini…

„Niti imam društvene mreže, niti čitam novine“ Tanjga pred meč s novim pazarom: Neko će uvek naći nešto što nije dobro jedini pritisak je da odigramo dobru utakmicu

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalNovi PazarKarađorđeVojvodinaNovi SadSuperliga

Sport, najnovije vesti »

Košarkaši Crvene zvezde prvi finalisti Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Crvene zvezde prvi finalisti Kupa Radivoja Koraća

Danas pre 28 minuta
Košarkaši Zvezde u finalu Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Zvezde u finalu Kupa Radivoja Koraća

Serbian News Media pre 2 minuta
Lalatović pred Vojvodinu: Imaju četiri plana protiv mene i Novog Pazara

Lalatović pred Vojvodinu: Imaju četiri plana protiv mene i Novog Pazara

Radio sto plus pre 33 minuta
Zvezda posle preokreta nad Spartakom izborila 10. finale Kupa Koraća u nizu

Zvezda posle preokreta nad Spartakom izborila 10. finale Kupa Koraća u nizu

RTS pre 12 minuta
Košarkaši Crvene zvezde pobedili Spartak za finale Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Crvene zvezde pobedili Spartak za finale Kupa Radivoja Koraća

RTV pre 22 minuta