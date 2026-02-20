Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Serbian News Media pre 2 sata
Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je danas najavio da će u noći subota na nedelju, 21-22. februar, na kružnom toku na centralnom Trgu Republike biti postavljen sat, „ako Bog da“.

On je na konferenciji za medije u Skupštini Grada kazao da je taj sat ručni rad, da je visok devet metara i težak 7,5 tona. Govoreći o drugim temama, kazao je da rok za završetak radova u Bulevaru Patrijarha Pavla ostaje jesen 2026. godine. Rekao je da se očekuje da će most koji on naziva „Novi srpski“, na mestu nedavno demontiranog „Starog savskog mosta“, biti otvoren za saobraćaj tokom leta 2027. godine. Po njegovim rečima, u martu će biti gotova prva faza radova
