Hapšenje u Smederevu: Trojica maloletnika osumnjičena za prebijanje vršnjaka u ugostiteljskom objektu

Serbian News Media pre 1 sat
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su trojicu maloletnika zbog sumnje da su učestvovali u fizičkom napadu u centru grada.

Intenzivnim operativnim radom identifikovana su dvojica sedamnaestogodišnjaka kojima se na teret stavlja krivično delo teška telesna povreda, dok se petnaestogodišnji mladić sumnjiči za nasilničko ponašanje. Incident se dogodio 14. februara u jednom ugostiteljskom objektu u centru Smedereva. Prema navodima policije, osumnjičeni su fizički napali dvojicu vršnjaka, takođe sedamnaestogodišnjaka, zadavši im više udaraca u predelu glave. Tom prilikom jedan od napadnutih
