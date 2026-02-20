Šta Stanković menja za derbi? I formaciju i pet igrača…

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Stamenić
Šta Stanković menja za derbi? I formaciju i pet igrača…

Crvena zvezda je pobedila Lil u formaciji 3-4-2-1, ali neće u istom sistemu igrati u 178. večitom derbiju (nedelja, 17.00).

Stanković će postupiti u skladu sa pripremljenim planom da izvede prilično različit tim u sudaru sa Partizanom, gde se očekuje ofanziva crveno-belih od prvog minuta. Odmorio je u potpunosti za derbi Ovusua i Kostova, malo koristio u Lilu Arnautovića i Kataija, a sva četvorica se očekuju u startnih 11 u nedelju. Kostov i Ovusu biće bonusi, a vezni red nepromenjen u odnosu na meč sa Lilom. Elšnik ima povređenu zadnju ložu i najverovatnije se neće ništa rizikovati oko
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Zvezdina istorijska pobeda: Stanković dobio ono što je tražio

Zvezdina istorijska pobeda: Stanković dobio ono što je tražio

Nova pre 1 sat
Bivši vezista Partizana nahvalio vojnika Crvene zvezde: "Nadam se da su navijači svesni kakav posao radi"

Bivši vezista Partizana nahvalio vojnika Crvene zvezde: "Nadam se da su navijači svesni kakav posao radi"

Mondo pre 2 sata
Trijumf koji je sve promenio: Stručne procene kažu - Zvezda nadomak osmine finala!

Trijumf koji je sve promenio: Stručne procene kažu - Zvezda nadomak osmine finala!

Euronews pre 2 sata
Kad i gde možete gledati 178. večiti derbi Crvena zvezda – Partizan?

Kad i gde možete gledati 178. večiti derbi Crvena zvezda – Partizan?

Danas pre 2 sata
Tajna jednačina za Zvezdino proleće – 5 x 1:0

Tajna jednačina za Zvezdino proleće – 5 x 1:0

Sputnik pre 3 sata
Koga je Stanković sačuvao za "večiti derbi"?

Koga je Stanković sačuvao za "večiti derbi"?

Sportske.net pre 4 sati
Trener Lila revoltiran: „Ovo nije samo razočaranje, već sramota!“

Trener Lila revoltiran: „Ovo nije samo razočaranje, već sramota!“

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićCrvena ZvezdaPartizanderbifk crvena zvezdavečiti derbisuper liga srbije

Sport, najnovije vesti »

Košarkaši Crvene zvezde prvi finalisti Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Crvene zvezde prvi finalisti Kupa Radivoja Koraća

Danas pre 28 minuta
Košarkaši Zvezde u finalu Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Zvezde u finalu Kupa Radivoja Koraća

Serbian News Media pre 3 minuta
Lalatović pred Vojvodinu: Imaju četiri plana protiv mene i Novog Pazara

Lalatović pred Vojvodinu: Imaju četiri plana protiv mene i Novog Pazara

Radio sto plus pre 33 minuta
Zvezda posle preokreta nad Spartakom izborila 10. finale Kupa Koraća u nizu

Zvezda posle preokreta nad Spartakom izborila 10. finale Kupa Koraća u nizu

RTS pre 12 minuta
Košarkaši Crvene zvezde pobedili Spartak za finale Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Crvene zvezde pobedili Spartak za finale Kupa Radivoja Koraća

RTV pre 23 minuta