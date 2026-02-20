Šta Stanković menja za derbi? I formaciju i pet igrača…

Crvena zvezda je pobedila Lil u formaciji 3-4-2-1, ali neće u istom sistemu igrati u 178. večitom derbiju (nedelja, 17.00).

Stanković će postupiti u skladu sa pripremljenim planom da izvede prilično različit tim u sudaru sa Partizanom, gde se očekuje ofanziva crveno-belih od prvog minuta. Odmorio je u potpunosti za derbi Ovusua i Kostova, malo koristio u Lilu Arnautovića i Kataija, a sva četvorica se očekuju u startnih 11 u nedelju. Kostov i Ovusu biće bonusi, a vezni red nepromenjen u odnosu na meč sa Lilom. Elšnik ima povređenu zadnju ložu i najverovatnije se neće ništa rizikovati oko