UŽIVO: Zvezda mnogo bolje krenula, Spartak se muči u napadu

Sport klub pre 16 minuta  |  Autor: Petar Oljača
UŽIVO: Zvezda mnogo bolje krenula, Spartak se muči u napadu

Košarkaši Crvene zvezde i Spartaka sastaju se u polufinala Kupa Radivoja Koraća, od 16.30.

Budite uz Sport klub. U drugom polufinalu sastaju se Partizan i Mega, sa početkom od 20.30. Posle četiri uzastopna poraza, Zvezda je napokon dobila Spartak 14. decembra. Tada je bilo 93:77, a u novembru je u Subotici slavio tim Vlade Jovanovića – 85:80. Bonus video: 16:58 Delije glasne, po običaju - pozdravi za UEFA sa tribine... 16:57 Inspirisani Henlan Dvojka, pa trojka Amerikanca! Prinuđen Obradović da zatraži tajm-at, rezultat je 25:21 za njegove izabranike.
