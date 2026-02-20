KRK - Zvezda otvara dan, satnice drugačije u odnosu na četvrtfinala

Kup Radivoja Koraća počeo je u sredu prvim mečevima četvrtfinala, a sinoć smo dobili poslednjeg polufinalistu posle drame u produžetku meča Partizana i FMP.

Tako će danas raspored u Nišu otvoriti Crvena zveda i Spartak iz Subotice u 16.30 časova. U 20.30 sati igraju Mega i Partizan. Zvezda je u četvrtfinali bila bolja od Borca iz Čačka, dok je Spartak savladao KK Zlatibor. Mega je pobedila OKK Beograd. Trofej u Kupu brani Crvena zvezda, a finale se igra sutra u niškom "Čairu".