Novo kolo Super lige u znaku "večitog derbija", Lalatović se vraća u Novi Sad

Utakmicama 24. kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije, a u centru pažnje je 178. "večiti derbi", u kom će Crvena zvezda dočekati Partizan.

Drugi ovosezonski duel dva najtrofejnija srpska kluba na programu je u nedelju od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić". Ovo će biti prvi "večiti derbi" u kom će ekipu Zvezde u svom drugom mandatu na poziciji trenera predvoditi Dejan Stanković, koji je ponovo postao šef stručnog štaba crveno-belih tokom zimske pauze. Stanković je uspeo da aktuelnog prvaka Srbije izvuče iz rezultatske krize sa kojom se mučio u državnom prvenstvu u prvom delu sezone i da ubedljivim