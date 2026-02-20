Dan nakon hapšenja bivšeg princa Endrua i drame na ostrvu: Policija otkrila naredni korak u slučaju Epstajn

Nekadašnji dom Endrua Mauntbatena-Vindzora u Berkširu biće danas podvrgnut dodatnim policijskim pretragama, nakon njegovog hapšenja zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije.

Bivši princ je pušten na slobodu nakon više od 11 sati provedenih u pritvoru u četvrtak. On je uhapšen u Sandringemu u 8 sati ujutru zbog sumnje da je delio osetljive informacije sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom kada je bio trgovinski izaslanik Velike Britanije. Policija je pretražila imanje Vindzor i Vud Farm na privatnom imanju kralja Sandringem u Norfolku, gde je živeo Endru, koji je služio kao trgovinski izaslanik između 2001. i 2011.