Dan nakon hapšenja bivšeg princa Endrua i drame na ostrvu: Policija otkrila naredni korak u slučaju Epstajn

Dan nakon hapšenja bivšeg princa Endrua i drame na ostrvu: Policija otkrila naredni korak u slučaju Epstajn

Nekadašnji dom Endrua Mauntbatena-Vindzora u Berkširu biće danas podvrgnut dodatnim policijskim pretragama, nakon njegovog hapšenja zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije.

Bivši princ je pušten na slobodu nakon više od 11 sati provedenih u pritvoru u četvrtak. On je uhapšen u Sandringemu u 8 sati ujutru zbog sumnje da je delio osetljive informacije sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom kada je bio trgovinski izaslanik Velike Britanije. Policija je pretražila imanje Vindzor i Vud Farm na privatnom imanju kralja Sandringem u Norfolku, gde je živeo Endru, koji je služio kao trgovinski izaslanik između 2001. i 2011.
(Foto) Bivši princ Endru pušten iz pritvora. Uslikan u autu nakon 12 sati provedenih u stanici.

Princ Endru – pet stvari koje o njemu treba da znate

"To je veoma tužno" Oglasio se Tramp o hapšenju bivšeg princa Endrua: "Ja sam na neki način stručnjak"

Potres na ostrvu: Uhapšen pa pušten bivši princ Endru, Trampov poslednji ultimatum Iranu: Šta se desilo juče?

Bivši britanski princ Endru pušten iz policije posle višečasovnog ispitivanja

Bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor pod istragom, ali pušten iz pritvora

