Isplivale nove fotografije bivšeg princa Endrua i jezive su: Na njima je dete!

Hapšenje skrivano od kraljevske porodice

Čudne nove fotografije Endrua Mauntbaten Vindzora, na kojima je i dete, izašle su na videlo u satima nakon njegovog šokantnog hapšenja u Velikoj Britaniji. Bivši princ i brat kralja Čarlsa je juče uhapšen, na svoj 66. rođendan, pod sumnjom za zloupotrebu položaja u javnoj službi. Vlasti su pojasnile da ovo hapšenje nije povezano sa optužbama za seksualno neprimerno ponašanje. Istraga se navodno fokusira na majlove koje je slao milijarderu pedofilu Džefriju Epstinu
