OFAK produžio licencu NIS-u: Evo do kada

Telegraf pre 8 minuta  |  Telegraf.rs/ RTS
OFAK produžio licencu NIS-u: Evo do kada

Kako RTS saznaje, Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAK) odlučila je da produži licencu Naftnoj industriji Srbije do 20. marta.

Operativna licenca za rad NIS-a isticala je u ponoć, odnosno zbog vremenske razlike sutra u 6 ujutru. Prošle sedmice kompanija je od američke administracije zatražila novo produženje dozvole za rad , a u januaru je predat i preliminarni kupoprodajni ugovor "Gaspomnjefta" i MOL-a i čeka se odgovor OFAK-a. NIS ima licencu za pregovore o izlasku ruskog vlasništva iz kompanije do 24. marta. Rafinerija Pančevo radi i bilo je važno da licenca bude produžena, kako Janaf
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Đedović Handanović: Produžena licenca za rad NIS-u do 20.marta

Đedović Handanović: Produžena licenca za rad NIS-u do 20.marta

Insajder pre 3 minuta
Mićović o prekidu isporuke nafte iz Rusije: Može li JANAF Mađarskoj da kompenzuje Družbu, i da li će porasti cene goriva u…

Mićović o prekidu isporuke nafte iz Rusije: Može li JANAF Mađarskoj da kompenzuje Družbu, i da li će porasti cene goriva u Srbiji? (VIDEO)

Insajder pre 13 minuta
OFAK produžio licencu NIS-u do 20. marta

OFAK produžio licencu NIS-u do 20. marta

Euronews pre 8 minuta
OFAK produžio licencu za rad NIS-a do 20. marta

OFAK produžio licencu za rad NIS-a do 20. marta

N1 Info pre 3 minuta
Amerika produžila licencu za rad NIS-u

Amerika produžila licencu za rad NIS-u

Sputnik pre 3 minuta
Kako se Vučić „opustio“ oko sudbine NIS-a

Kako se Vučić „opustio“ oko sudbine NIS-a

Vreme pre 28 minuta
OFAK produžio licencu NIS-u do 20. marta

OFAK produžio licencu NIS-u do 20. marta

Blic pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSPančevonaftna industrija srbijeJANAFMOLofak

Ekonomija, najnovije vesti »

Sindikati GSP Beograd: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP Beograd: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Danas pre 38 minuta
Manji rast privrede u SAD posledica Trampove imigracione politike i straha poslodavaca od veštačke inteligencije

Manji rast privrede u SAD posledica Trampove imigracione politike i straha poslodavaca od veštačke inteligencije

Danas pre 18 minuta
OFAK produžio licencu NIS-u do 20. marta

OFAK produžio licencu NIS-u do 20. marta

Danas pre 3 minuta
„Ovaj sastanak će još više podići ljude“: U ponedeljak možda na barikade izađu i poljoprivrednici koji dosad nisu blokirali…

„Ovaj sastanak će još više podići ljude“: U ponedeljak možda na barikade izađu i poljoprivrednici koji dosad nisu blokirali puteve

Danas pre 33 minuta
Đedović Handanović: Produžena licenca za rad NIS-u do 20.marta

Đedović Handanović: Produžena licenca za rad NIS-u do 20.marta

Insajder pre 3 minuta