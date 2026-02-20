OFAK produžio licencu NIS-u: Evo do kada

Kako RTS saznaje, Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAK) odlučila je da produži licencu Naftnoj industriji Srbije do 20. marta.

Operativna licenca za rad NIS-a isticala je u ponoć, odnosno zbog vremenske razlike sutra u 6 ujutru. Prošle sedmice kompanija je od američke administracije zatražila novo produženje dozvole za rad , a u januaru je predat i preliminarni kupoprodajni ugovor "Gaspomnjefta" i MOL-a i čeka se odgovor OFAK-a. NIS ima licencu za pregovore o izlasku ruskog vlasništva iz kompanije do 24. marta. Rafinerija Pančevo radi i bilo je važno da licenca bude produžena, kako Janaf