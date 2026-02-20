Snežne padavine i odroni otežavaju vožnju: Najrizičnije deonice kod Ivanjice, Novog Pazara i Zaječara

Telegraf pre 13 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Snežne padavine i odroni otežavaju vožnju: Najrizičnije deonice kod Ivanjice, Novog Pazara i Zaječara

Većina puteva u Srbiji je prohodna, a vozačima se savetuje oprezna vožnja zbog mokrih kolovoza na kojima ima snega, saopštili su " Putevi Srbije d.o.o" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Neprohodan je putni pravac III prioriteta održavanja II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo. Deonica na kojoj ima snega na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja je II B-339, Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm. Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica. Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

AMSS: Vožnja danas može biti otežana zbog padavina i jakog vetra

AMSS: Vožnja danas može biti otežana zbog padavina i jakog vetra

RTV pre 3 minuta
Putevi Srbije: Do pet centimetara snega na putevima u pojedinim delovima Srbije

Putevi Srbije: Do pet centimetara snega na putevima u pojedinim delovima Srbije

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarZaječarIvanjicaPutevi SrbijeSnegUžice

Društvo, najnovije vesti »

Hladnije vreme, uveče moguć sneg, temperature od 6 do 14 stepeni

Hladnije vreme, uveče moguć sneg, temperature od 6 do 14 stepeni

RTV pre 18 minuta
AMSS: Vožnja danas može biti otežana zbog padavina i jakog vetra

AMSS: Vožnja danas može biti otežana zbog padavina i jakog vetra

RTV pre 3 minuta
Niko nije Crkvu napao

Niko nije Crkvu napao

Danas pre 28 minuta
Idealni uslovi ili realne okolnosti – zašto mladi sve češće odlažu odluku o roditeljstvu

Idealni uslovi ili realne okolnosti – zašto mladi sve češće odlažu odluku o roditeljstvu

RTS pre 33 minuta
Akvarijum ili Park prijateljstva na Ušću – šta kažu građani, a šta struka

Akvarijum ili Park prijateljstva na Ušću – šta kažu građani, a šta struka

RTS pre 33 minuta