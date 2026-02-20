Snežne padavine i odroni otežavaju vožnju: Najrizičnije deonice kod Ivanjice, Novog Pazara i Zaječara

Većina puteva u Srbiji je prohodna, a vozačima se savetuje oprezna vožnja zbog mokrih kolovoza na kojima ima snega, saopštili su " Putevi Srbije d.o.o" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Neprohodan je putni pravac III prioriteta održavanja II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo. Deonica na kojoj ima snega na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja je II B-339, Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm. Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica. Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su