Zvezda ništa nije zaradila za sebe pobedom u Lilu, ali je uradila veliku stvar za srpski fudbal

Prognoze većeg dela Evrope i šanse u plej-ofu LE išle su na vodenicu Lila pred dvomeč protiv Crvene zvezde.

Ipak, sada nakon prvog okršaja stvari se polako menjaju, pošto je šampion Srbije u Francuskoj slavio 1:0 golom Džeja Enema i na stadion "Rajko Mitić" donosi prednost pred sledeći četvrtak. Odigrala je Zvezda taktički odličan meč, nije se branila i je išla na pobedu, što se na kraju isplatilo. Svi u klubu, počevši od trenera Dejana Stankovića prezadovoljni su viđenim, iako još uvek ništa nije gotovo. Gard svakako neće biti spušten, iako između dve utakmice protiv