Nagrada kao dokaz da radite pošteno i iskreno: Snežana Đurišić o odlikovanju Sretenjskim ordenom i Zlatnoj medalji za zasluge (foto)

Večernje novosti pre 4 sati
Nagrada kao dokaz da radite pošteno i iskreno: Snežana Đurišić o odlikovanju Sretenjskim ordenom i Zlatnoj medalji za zasluge…

ZVEZDA narodne muzike Snežana Đurišić održala je konferenciju za novinare povodom predstojećih koncerata 24. i 25. marta, a ujedno se dotakla i aktuelnih tema

Foto: Novosti Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je u ponedeljak 16. februara na svečanosti u Palati Srbija odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, povodom Sretenja - Dana državnosti. Foto: Novosti Među odlikovanima našla se i Snežana. Ona je odlikovana su za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti muzičke umetnosti, te je od predsednika Vučića dobila Zlatnu medelju. - Trajem više od 50 godina na sceni. Ova narada je za mene
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Maloletna devojka bila u stanu kada su tukli sina Snežane Đurišić: Novi jezivi detalji napada na Marka Gvozdenovića - od ovoga…

Maloletna devojka bila u stanu kada su tukli sina Snežane Đurišić: Novi jezivi detalji napada na Marka Gvozdenovića - od ovoga podilazi jeza

Kurir pre 3 sata
Postoji neko društvo koje ne voli: Snežana Đurišić odgovorila Hrvatima koji su se bunili jer je pevala srpske pesme u Zagrebu…

Postoji neko društvo koje ne voli: Snežana Đurišić odgovorila Hrvatima koji su se bunili jer je pevala srpske pesme u Zagrebu (foto)

Večernje novosti pre 5 sati
Sledi i novi datum: Snežana Đurišić za poklonike svoje muzike upriličiće još jedno muzičko druženje (foto)

Sledi i novi datum: Snežana Đurišić za poklonike svoje muzike upriličiće još jedno muzičko druženje (foto)

Večernje novosti pre 6 sati
Marko je stabilno, oporavlja se: Prvo pojavljivanje Snežane Đurišić u javnosti nakon što joj je sin brutalno pretučen (foto)…

Marko je stabilno, oporavlja se: Prvo pojavljivanje Snežane Đurišić u javnosti nakon što joj je sin brutalno pretučen (foto)

Večernje novosti pre 6 sati
Pretukli su ga do te mere da je zaglavio bolnicu: Snežana Đurišić o prebijanju njenog sina: "Niko nema pravo nikoga da…

Pretukli su ga do te mere da je zaglavio bolnicu: Snežana Đurišić o prebijanju njenog sina: "Niko nema pravo nikoga da zlostavlja" (foto)

Večernje novosti pre 5 sati
"Marko je stabilno, oporavlja se" prvo pojavljivanje Snežane Đurišić u javnosti nakon što joj je sin brutalno pretučen

"Marko je stabilno, oporavlja se" prvo pojavljivanje Snežane Đurišić u javnosti nakon što joj je sin brutalno pretučen

Kurir pre 7 sati
Evo kada je Snežana Đurišić saznala da su joj sina 5 sati mučili u stanu na Vračaru: "Postoje stvari o kojima se ne priča"…

Evo kada je Snežana Đurišić saznala da su joj sina 5 sati mučili u stanu na Vračaru: "Postoje stvari o kojima se ne priča"

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVIPSnežana Đurišićdan drzavnostikoncert

Zabava, najnovije vesti »

"Ne patim, jako sam srećna u ljubavi" Jelena Gavrilović stigla na koncert Nine Badrić, pa progovorila o ljubavi: Evo ko je…

"Ne patim, jako sam srećna u ljubavi" Jelena Gavrilović stigla na koncert Nine Badrić, pa progovorila o ljubavi: Evo ko je njen verenik (video)

Blic pre 0 minuta
Dekolte samo što ne prepukne, prevazišla i Janu Todorović! Poznata pevačica više ne liči na sebe, a sad se skinula u bikini i…

Dekolte samo što ne prepukne, prevazišla i Janu Todorović! Poznata pevačica više ne liči na sebe, a sad se skinula u bikini i obline sevaju samo tako

Blic pre 0 minuta
Milica Veličković o susretu sa terzinom porodicom: Pomenula i krštenje ćerke Barbare: "Moja mama je pretrpela stres, to mu ne…

Milica Veličković o susretu sa terzinom porodicom: Pomenula i krštenje ćerke Barbare: "Moja mama je pretrpela stres, to mu ne opraštam " (video)

Blic pre 15 minuta
Rada Manojlović o crnoj magiji u svom kraju: "Nalazila sam krvav veš, crven konac na kapiji, a pominjali su mi i oca!" Šok…

Rada Manojlović o crnoj magiji u svom kraju: "Nalazila sam krvav veš, crven konac na kapiji, a pominjali su mi i oca!" Šok ispovest pevačice - evo kako je počelo

Kurir pre 0 minuta
Isplivao snimak Marka Gačića sa pevačicom s kojom je navodno varao ženu: Evo šta je tražio da se obriše (video)

Isplivao snimak Marka Gačića sa pevačicom s kojom je navodno varao ženu: Evo šta je tražio da se obriše (video)

Mondo pre 18 minuta