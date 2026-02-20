Nagrada kao dokaz da radite pošteno i iskreno: Snežana Đurišić o odlikovanju Sretenjskim ordenom i Zlatnoj medalji za zasluge (foto)

ZVEZDA narodne muzike Snežana Đurišić održala je konferenciju za novinare povodom predstojećih koncerata 24. i 25. marta, a ujedno se dotakla i aktuelnih tema

Foto: Novosti Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je u ponedeljak 16. februara na svečanosti u Palati Srbija odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, povodom Sretenja - Dana državnosti. Foto: Novosti Među odlikovanima našla se i Snežana. Ona je odlikovana su za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti muzičke umetnosti, te je od predsednika Vučića dobila Zlatnu medelju. - Trajem više od 50 godina na sceni. Ova narada je za mene