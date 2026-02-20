Lajović uzeo set finalisti Vimbldona, pa stao (VIDEO)

Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u osmini finala Rio de Žaneira od Matea Beretinija.

Beretini je savladao Lajovića sa 2-1 u setovima, posle dva sata i 11 minuta tenisa – 3:6, 6:4, 6:2. Iskusni srpski teniser u prvom servis gemu nekadašnjeg finaliste Vimbldona došao je do brejka, a onda ga rutinski sačuvao do kraja prvog dela igre. U nastavku je, međutim, Beretini pronašao ritam i krenuo da stvara sve više i više brejk lopti. U jednom trenutku je podigao nivo servisa i Lajović više nije mogao ni da razmišlja o brejk lopti, pa je Italijan četvrtine